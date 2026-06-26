Zalando voorwerp van onderzoek na About You-overname

De Duitse toezichthouder neemt de boekhouding van Zalando onder de loep. Mogelijk schond de modemarktplaats boekhoudregels bij de verslaggeving rond de overname van sectorgenoot About You.

Deal niet in twijfel

De Duitse financiële toezichthouder BaFin onderzoekt de geconsolideerde jaarrekening over 2025 en het bijbehorende bestuursverslag van Zalando. In de jaarrekening zou Zalando mogelijk ten onrechte informatie hebben weggelaten over een transactie met een verbonden partij, in het kader van de overname van About You.