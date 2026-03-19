Sephora maakt Belgisch debuut in Docks Bruxsel en City2

Dat de Franse cosmeticaketen Sephora naar België zou komen, was bekend. Nu blijken de plannen concreter: de eerste winkels openen in Brussel. Pas na een tiental openingen in het Franstalige landsgedeelte komt de keten ook naar Vlaanderen.

Vlaanderen moet nog wachten

Het overdekte winkelcentrum Docks Bruxsel krijgt de primeur: daar opent Sephora in juni zijn eerste Belgische winkel. Kort daarna volgt het eveneens Brusselse winkelcentrum City2. Later wil de retailer een tiental winkels openen in het Franstalige deel van het land, alvorens de stap naar Vlaanderen te zetten.

In een persbericht preciseert Sephora dat de eerste winkel meer dan 270 m² groot zal zijn en meer dan 90 merken zal verkopen, waaronder verschillende exclusiviteiten en speciale aandacht voor Koreaanse huidverzorging. Ook komt er een Beauty Hub, de Beauty Scan die een uitvoerige analyse van de gelaatskleur en huidtype biedt, en de graveerdienst om producten te personaliseren.

Grote impact verwacht

In januari bevestigde Sephora al de komst naar België, waarover al langer geruchten de ronde deden. De retailer lanceerde al een wervingscampagne, gericht op verkoopadviseurs en verkoopmanagers die gepassioneerd zijn door beauty. Sephora is al actief met 3.400 winkels en digitale platforms in 35 markten met 50.000 medewerkers.

De Belgische lancering is een gebeurtenis die een grote impact kan hebben op de markt, waar ICI Paris XL, dochterbedrijf van AS Watson, voorlopig nog marktleider is. Nieuwkomer Douglas is erg populair bij jonge shoppers, terwijl er vragen rijzen over de positie van April, het voormalige Planet Parfum, dat eigendom is van de Franse groep Bogart.