LVMH wil Marc Jacobs, Fenty Beauty en meer verkopen

LVMH overweegt een reeks merken te verkopen, van modehuizen (Marc Jacobs) tot cosmeticamerken (Fenty Beauty) en zelfs een prestigieus wijnhuis. Het zou een van de grootste herstructureringsoperaties in de geschiedenis van het Franse luxeconcern zijn.

Ademruimte kopen

Bernard Arnault en “zijn” LVMH staan bekend om hun agressieve acquisitiestrategie, maar nu zet de luxereus de omgekeerde beweging in. Volgens The Financial Times zou de groep een zestal dochterbedrijven van de hand willen doen. De plannen zijn een direct gevolg van de gestage daling in de vraag naar luxeproducten, een trend die nu al meer dan een jaar aanhoudt.