Bol duikt op Rock Werchter op met fysieke festivalwinkel

Bol opent dit jaar twee Festivalwinkels tijdens Rock Werchter. Van donderdag 2 tot en met zondag 5 juli kunnen festivalgangers terecht in de winkels voor festival- en kampeerbenodigdheden, voor het eerst op een Belgisch festival.

Twee locaties, één doel

Bol opent twee winkels: één op het festivalterrein en één op camping The Hive. Op The Hive kunnen kampeerders terecht voor een honderdtal artikelen, variërend van luchtbedden, tenten en campingstoelen tot oordoppen, verzorgingsproducten en herbruikbaar kampeerservies. Er is bovendien een order- en pick-upservice: vanaf 4 juni kunnen bezoekers online bestellen via een speciale festivalwebshop en hun bestelling op The Hive ophalen.

“Met De Festivalwinkel brengen we bol precies daar waar we relevant zijn voor onze consumenten,” zegt Fiona Vanderbroeck, Marketing Director bij Bol. “Rock Werchter is voor veel mensen een hoogtepunt van de zomer, maar vraagt ook de nodige voorbereiding. Door essentials vooraf te kunnen bestellen en ter plekke beschikbaar te maken, helpen we festivalgangers om zorgeloos op pad te gaan. Zo laten we zien waar bol voor staat: een betrouwbare partner die meedenkt, praktische oplossingen biedt en het leven net iets makkelijker en leuker maakt.”

Op het festivalterrein zelf opent Bol een kleinere winkel met ongeveer vijftig artikelen, gericht op bezoekers met een dagticket. Hier kunnen festivalgangers terecht voor producten zoals powerbanks, telefoonkabels, oordoppen, zonnebrandcrème en opvouwbare krukjes.

Feesten in Het Magazijn

Bol moedigt bezoekers aan om te kiezen voor duurzame producten, zoals stevige luchtmatrassen en betrouwbare tenten, en om hun materiaal na afloop mee naar huis te nemen. Restanten van de voorraad worden meegenomen naar De Festivalwinkel op het Nederlandse festival Lowlands. Overgebleven producten die niet bewaard of geretourneerd kunnen worden, doneert Bol.

Naast de winkels opent bol ook Het Magazijn, een intiem podium geïnspireerd op “warehouse parties”. Hier staan artiesten midden in het publiek, wat zorgt voor een directe en energieke beleving. Belgische dj’s draaien hier dagelijks tussen 14.00 en 23.00 uur. De volledige line-up wordt later in juni bekendgemaakt.