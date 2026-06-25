Playmobil verhuist productie na halve eeuw uit Duitse thuismarkt

Playmobil sluit zijn fabriek in het Beierse Dietenhofen. Het Duitse speelgoedmerk verhuist de productie van zijn bekende figuurtjes naar goedkopere locaties in Tsjechië en Malta. Stijgende kosten en dalende populariteit doen de 350 medewerkers de das om.

Omzet onder druk

Eigenaar Horst Brandstätter Group zag de omzet de afgelopen jaren sterk dalen. Het bedrijf behaalde in het boekjaar 2020/2021 nog 760 miljoen euro, maar tegen 2024/2025 was de omzet gedaald tot 409 miljoen euro. In mei melde het bedrijf dat “de daling minder snel ging en er beterschap op komst was”. Eén van die herstelmaatregelen blijkt nu de sluiting van de historische fabriek, waar Playmobil in 1974 voor het eerst de markt op ging.