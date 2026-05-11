Voormalig topman Amazon France vervoegt Tom&Co

Frédéric Duval, die meer dan tien jaar aan het hoofd stond van Amazon in Frankrijk en België, treedt toe tot de Raad van Bestuur van Tom&Co, de Belgische marktleider in dierenspeciaalzaken.

Expertise in e-commerce

Duval werkte gedurende meer dan twintig jaar bij Amazon, waarvan meer dan tien aar aan het hoofd van Amazon France. Daarnaast was hij er actief als VP Country Manager voor Frankrijk en België en als VP Consumer Electronics Europe. Nu benoemt Tom&Co Group hem tot lid van de Raad van Bestuur van haar holdingvennootschap, Petserco Holding SRL, met ingang van 1 juni 2026.

“Ik ben verheugd om dit nieuwe hoofdstuk bij Tom&Co te beginnen en bij te dragen aan de ontwikkeling en groei van het bedrijf in heel Europa. Tom&Co is uitstekend gepositioneerd om in te spelen op de evolutie van de retailsector, met name dankzij de toenemende rol van zijn digitale kanalen,” zegt Duval in een persmededeling.

“Frédéric beschikt over een ongeëvenaarde ervaring in e-commerce in Europa, opgebouwd in uiteenlopende domeinen zoals management, operations, financiën, supply chain en pricing, aldus Pascal Clouzard, voorzitter van de Raad van Bestuur van Tom&Co. “Die expertise zal bijzonder waardevol zijn voor de ontwikkelingen die momenteel bij Tom&Co plaatsvinden.”

Vorige week kondigde Tom&Co al enkele wijzigingen aan in het directieteam. Naast 195 winkels in België, Frankrijk en Luxemburg exploiteert de retailer ook een e-commerceplatform (www.tomandco.com) met click-&-collectservice en de grootste online dierenapotheek in België, Nederland en Frankrijk onder de merknamen Pharmapets (www.pharmapets.be) en Vetostore (www.vetostore.com).