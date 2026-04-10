thumb
Geschreven door Pauline Neerman
Intertoys neemt speelgoedwebshop Lobbes en Thimble Toys over

icon
10 april, 2026

Intertoys, onderdeel van de ToyChamp-groep, neemt een meerderheidsbelang in de Nederlandse onlinespeelgoedwinkel Lobbes en de bijhorende groothandel Thimble Toys.

Aanvulling, geen integratie

Met de integratie van Lobbes en Thimble Toys versterkt Intertoys vooral zijn digitale slagkracht. De retailer verwerft 75% van de aandelen in moederbedrijf Wings Holding, terwijl het bestaande management een belang van 25% behoudt. De transactie past in een bredere consolidatietrend binnen de speelgoedsector, waar schaalgrootte en e-commercecapaciteit steeds bepalender worden.

