Waarom Decathlon en MediaMarkt gaan samenwerken in Duitsland

Decathlon is een strategisch partnerschap aangegaan met MediaMarktSaturn voor de Duitse markt. De sportretailer gaat shop-in-shop afdelingen openen in de elektrowinkels: de primeur is voor München. Wat zit er achter?

Sneller groeien

Op 26 maart opent Decathlon een verkoopruimte van ongeveer 1.000 m² in de MediaMarkt vestiging in het Perlach Einkaufszentrum in München. Dit en volgend jaar volgen er nog meer vestigingen. De samenwerking kadert in de “Space-as-a-Service” strategie van de elektroketen, die verkoopruimtes in toenemende mate ook door partnerbedrijven laat innemen. Voor Decathlon is het een manier om sneller te groeien op de Duitse markt.