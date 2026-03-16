Geschreven door Stefan Van Rompaey
Waarom Decathlon en MediaMarkt gaan samenwerken in Duitsland

Vrije tijd16 maart, 2026
Decathlon

Decathlon is een strategisch partnerschap aangegaan met MediaMarktSaturn voor de Duitse markt. De sportretailer gaat shop-in-shop afdelingen openen in de elektrowinkels: de primeur is voor München. Wat zit er achter?

Sneller groeien

Op 26 maart opent Decathlon een verkoopruimte van ongeveer 1.000 m² in de MediaMarkt vestiging in het Perlach Einkaufszentrum in München. Dit en volgend jaar volgen er nog meer vestigingen. De samenwerking kadert in de “Space-as-a-Service” strategie van de elektroketen, die verkoopruimtes in toenemende mate ook door partnerbedrijven laat innemen. Voor Decathlon is het een manier om sneller te groeien op de Duitse markt.

Meer over... Vrije tijd
