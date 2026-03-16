FonQ Group vraagt uitstel van betaling aan

De Nederlandse FonQ Group, de holding achter de woonmerken fonQ en Naduvi, heeft maandag bij de rechtbank uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf heeft extra tijd en investeringen nodig om structureel winstgevend te worden.

Onvoldoende financiën

De rechtbank zal zich op korte termijn over het verzoek uitspreken, zegt FonQ in een persbericht. Sinds halverwege 2025 werkt het bedrijf onder leiding van een nieuwe directie en een vernieuwd managementteam aan een turnaround, maar daarvoor zijn bijkomende investeringen nodig en er zijn onvoldoende financiën beschikbaar. De overname van Naduvi in 2024 heeft de complexiteit vergroot.

“De afgelopen periode hebben we belangrijke stappen gezet om de organisatie te versterken en de basis voor duurzame groei te leggen. Tegelijkertijd erkennen we dat er extra tijd en investeringen nodig zijn om de onderneming structureel winstgevend te maken. Met het verzoek om uitstel van betaling creëren we de ruimte om samen met de bewindvoerder zorgvuldig te onderzoeken welke oplossingen het beste perspectief bieden voor de toekomst van onze organisatie en merken,” aldus een woordvoerder van fonQ Group.