Søstrene Grene opent Italiaanse webshop, eerste winkel volgt snel

In aanloop naar de opening van een eerste fysieke winkel in Italië, heeft de Deense interieurketen Søstrene Grene alvast een webshop geopend in het land. In Polen volgt de retailer dezelfde aanpak.

Naambekendheid opbouwen

“Vandaag lanceren we met trots onze webshop in Italië, waardoor onze prachtige wereld van woonaccessoires, keukenartikelen, hobbyartikelen en nog veel meer nu in heel Italië verkrijgbaar is”, meldt Søstrene Grene op LinkedIn. “Door eerst online van start te gaan, nog voordat onze fysieke winkels openen, kunnen we alvast een band met onze klanten opbouwen en naamsbekendheid creëren voordat we onze deuren openen. En het duurt niet lang meer. Binnenkort openen we onze eerste Italiaanse winkel in Bolzano.”

De opening van de Italiaanse webshop volgt slechts een maand na de lancering van een onlinewinkel in Polen. Ook daar zal de Deense keten straks de eerste fysieke winkels openen: één van de bevestigde locaties is het winkelcentrum Arkadia in Warschau. De verwachtingen zijn hoog: “We denken dat Italië een vergelijkbaar potentieel heeft als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Polen is compleet nieuw terrein voor ons omdat we ons nog niet eerder in Oost-Europa hebben gewaagd, maar ook hier zien we een groot potentieel,” zei CEO Mikkel Grene vorig jaar in een interview met RetailDetail. Tegen 2027 wil de Deense retailketen 500 vestigingen tellen in Europa.