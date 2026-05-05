Geschreven door Pauline Neerman
Amazon zet logistieke ruggengraat open voor externe bedrijven

Algemeen5 mei, 2026
Amazon ASCS

Amazon wil (nog meer) munt slaan uit zijn logistieke infrastructuur: na de clouddiensten AWS, lanceert de e-commercereus nu ook Amazon Supply Chain Services (ASCS). Het belooft een te duchten concurrent te worden voor bestaande spelers zoals UPS, FedEx en DHL.

P&G en American Eagle al klant

Amazon stort zich op de de markt van de contractlogistiek: de nieuwe dienst biedt bedrijven toegang tot het volledige logistieke ecosysteem van de e-commercespeler. Van vrachtvervoer via zee, lucht en weg tot opslag, orderafhandeling en pakketbezorging, “bedrijven van alle soorten en maten” kunnen er voortaan bij Amazon voor terecht.

