Selfriges en Bijenkorf krijgen nieuw management

Central Group, de eigenaar van Selfridges, de Bijenkorf, KaDeWe en meer, hertekent zijn Europese managementstructuur. Een nieuw, gedeeld directieteam voor Europa moet de luxewarenhuizen sneller laten groeien.

Meer samenwerking

De Thaise retailgroep wil de groei van zijn portefeuille luxewarenhuizen versnellen en tegelijk de operationele samenhang tussen de verschillende formules vergroten. Pierluigi Cocchini wordt daarom Chief Executive Officer Europa. Hij krijgt de leiding over de strategische koers en de dagelijkse aansturing van het Europese netwerk, dat zich uitstrekt over zeven landen.