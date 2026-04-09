Waarom Lidl een eigen pub gaat openen

In Noord-Ierland is Lidl begonnen met de bouw van zijn allereerste pub. De kans dat zo’n horecaconcept elders navolging krijgt, is klein: het project is een verrassend gevolg van de strenge drankvergunningswetgeving in Noord-Ierland.

Klacht verworpen

Nieuw zijn de plannen van Lidl om een eigen pub te openen niet: al zes jaar geleden kondigde de discounter de komst van een supermarkt met een café aan in Dundonald, een Noord-Iers dorp in de buurt van Belfast. De discounter slaagde er namelijk niet in om een vergunning te krijgen voor de verkoop van alcohol in de winkel.

Om zo’n vergunning te verkrijgen, moeten retailers in Noord-Ierland een drankvergunning overnemen van een bestaande handelaar die alcohol verkoopt – en die daar mee ophoudt. Bovendien moeten ze aantonen dat er op de bewuste locatie onvoldoende aanbod is van zaken met een drankvergunning. Een vergunning voor alcoholverkoop in de supermarkt kreeg Lidl niet, maar na de sluiting van twee bars in de buurt kon de supermarktketen wel aan de voorwaarden voldoen voor het openen van een eigen drankgelegenheid met een slijterij.

Dat het hele traject zes jaar in beslag nam, heeft te maken met het feit dat concurrenten de vergunning aanvochten voor het Hooggerechtshof, wegens omzeiling van de wet. Maar die klacht werd in januari 2025 verworpen en nu is de bouw van het project wel degelijk begonnen, melden lokale media. De opening staat gepland voor deze zomer. De pub, die plaats biedt aan maximaal 60 gasten, zal niet in de winkel zelf worden geëxploiteerd, maar in een apart pand ernaast.