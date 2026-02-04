Brussel drukste, Leuven rijkste winkelstad van België

Wist je dat Roeselare een verborgen shopparel is? En dat Leuven nog meer welvarende consumenten dan Knokke aantrekt? Het loont met andere woorden om eens verder te kijken dan klassieke winkelmetropolen Brussel en Antwerpen, zo blijkt uit een nieuw rapport van RetailSonar.

Groot is niet per se rijk

Zeker, Antwerpen en Brussel blijven de toon zetten. Antwerpen heeft het grootste winkelgebied met 2.123 winkels, terwijl Brussel de drukste winkelstraat telt: de Nieuwstraat, waar wekelijks gemiddeld 267.000 voetgangers passeren. Dat blijkt uit een analyse van de 20 grootste Belgische stadscentra.