Amazon levert voor het eerst met drones in het VK

Amazon bezorgt nu ook in het Verenigd Koninkrijk via drones. Althans, er loopt een eerste proef in Darlington, in de buurt van Durham, waar leveringen zo al binnen de twee uur mogelijk zijn.

Prime Air: levering binnen twee uur

De dienst, genaamd Prime Air, maakt gebruik van de nieuwste MK30-drone van Amazon. Deze drones kunnen pakketten tot 2,2 kilogram vervoeren en leveren binnen een straal van 12 kilometer rond het distributiecentrum in Darlington. Klanten kunnen hierdoor alledaagse producten zoals schoonheidsartikelen, batterijen en snoep binnen de twee uur in hun tuin ontvangen.