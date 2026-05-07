Wingzz China: Chinese robotica en technologie hebben de demo-fase verlaten

China bouwt geen technologie meer voor beursvloeren of promovideo’s. Het land bouwt technologie voor dagelijks gebruik: in fabrieken, winkels, magazijnen, ziekenhuizen, auto’s en steden. Europese bedrijven hoeven zich dus niet meer af te vragen of Chinese technologie impact krijgt, maar hoe snel.

Geen dansende robot, een werkende robot

Waar Europa jarenlang naar Silicon Valley keek om de toekomst te begrijpen, moet het vandaag ook naar Shenzhen, Hangzhou en Shanghai kijken. Niet omdat China alles beter doet, maar omdat Chinese bedrijven sneller schakelen van idee naar toepassing: van prototype naar product, van product naar platform en van platform naar infrastructuur. Dat zien RetailDetail-oprichter Jorg Snoeck en Maarten Leyts (Trendwolves), die nu ter plaatse zijn om de retailinspiratiereis Wingzz China voor te bereiden.

Robotica springt hen het meest van al in het oog. Bedrijven als Unitree, UBTech, DEEP Robotics en KEENON bouwen geen spectaculaire showrobots meer, maar machines die concrete taken uitvoeren: inspecties, logistiek, schoonmaak, beveiliging en service. De eerste grote robotdoorbraak komt waarschijnlijk niet van één alleskunner, maar van goedkope machines die repetitief werk “goed genoeg” uitvoeren. Zodra robotica betaalbaar wordt, kunnen ook kmo’s, retailers en logistieke spelers experimenteren — en wie experimenteert, leert sneller.

Tegelijk wordt artificiële intelligentie in China goedkoper, opener en praktischer. DeepSeek bewees dat krachtige AI-modellen niet noodzakelijk gigantische budgetten vereisen. Alibaba, Baidu, Tencent en nieuwe spelers zoals Zhipu AI en Moonshot AI bouwen AI rechtstreeks in cloudplatformen, software, zoekmachines en workflows. In China verschuift AI daardoor sneller van ‘gimmick’ naar nutsvoorziening. Terwijl veel Europese bedrijven nog in de testfase zitten, integreren Chinese bedrijven AI al volop in hun klantendienst, logistiek, softwareontwikkeling, planning en retailoperaties.

De macht zit in de machinekamer

Ook retail verandert zo fundamenteel. Douyin, TikTok Shop, Temu en Pinduoduo bouwen commerce rond ontdekking en algoritmes, niet langer alleen rond zoekopdrachten. De consument zoekt niet meer actief naar producten; platforms voorspellen wat hij wil kopen nog voor hij het zelf weet. Retail wordt realtime, gestuurd door data, content en logistiek.

In mobiliteit versnelt het even hard. BYD combineert batterijen, chips, software en productie in één geïntegreerde keten. XPeng koppelt elektrische voertuigen aan AI en autonome functies. Baidu, Pony.ai en WeRide testen robotaxi’s en autonome logistiek stap voor stap in echte stedelijke omgevingen. Niet als futuristische demonstratie, maar als operationele infrastructuur.

De echte macht zit bovendien steeds vaker in de machinekamer: chips, batterijen, cloudinfrastructuur, sensoren en energieopslag. Bedrijven zoals CATL en Huawei bouwen volledige ecosystemen uit waarin hardware, software, data en productie samenkomen. Dat levert schaal én snelheid op.

De Chinese formule: sneller leren dan de rest

Die snelheid vormt wellicht het grootste strategische risico voor Europa: de uitdaging is niet eens zozeer dat Chinese bedrijven goedkoper produceren, maar dat ze sneller leren. Ze testen sneller, schalen sneller op en verwerken sneller feedback uit de markt. China maakt van innovatie geen jaarlijks strategiedocument, maar een operationele discipline.

De grote Chinese technologiegolf draait uiteindelijk niet om één robot, één AI-model of één elektrische auto. Ze draait om de overgang van demo naar infrastructuur. Een robot die danst, is immers “maar” entertainment. Een robot die elke nacht magazijnen schoonmaakt, is een businessmodel. Een AI-chatbot is indrukwekkend, maar een AI-systeem dat dagelijks klanten helpt, voorraden voorspelt en processen automatiseert, is infrastructuur. En tegen de tijd dat Europa een technologie nog als trend beschouwt, is die in China mogelijk al de standaard geworden.

Europa hoeft China niet te kopiëren, dat zou zelfs dom zijn want onze context is anders. Maar Europa moet wel kijken. Niet vanop afstand, maar met de ogen van ondernemers die willen begrijpen wat er gebeurt wanneer technologie niet in een innovatiecel blijft zitten, maar in het dagelijkse leven wordt geduwd. Nu gaan kijken is een strategische noodzaak, want wie vandaag in China ziet hoe robots worden ingezet, begrijpt morgen beter welke keuzes we in Europa (dringend) moeten maken.

