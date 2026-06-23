Digitale euro stuit op koele ontvangst bij handelaars en banken

Er komt een digitale euro, zo stemde het Europees Parlement vandaag. Met het nieuwe betaalmiddel wil Europa minder afhankelijk worden van Amerikaanse en andere buitenlandse betaalnetwerken. Toch heerst in België nog weinig euforie.

Minder afhankelijk van buitenland

Op 23 juni 2026 keurde de commissie Economische en Monetaire Zaken van het Europees Parlement de digitale euro goed: de digitale euro moet functioneren als digitaal cashgeld: geen biljet of muntstuk, maar een tegoed in een wallet of app, rechtstreeks uitgegeven door de Europese Centrale Bank. De inzet oogt groot: Europa hoopt zo op meer zelfstandigheid ten opzichte van Amerikaanse betaalnetwerken zoals Visa en Mastercard, buitenlandse wallets en nieuwe private munten zoals stablecoins.