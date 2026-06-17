Pakketjes van buiten de EU minstens 3 euro duurder vanaf 1 juli: hoe werkt het concreet?

Vanaf 1 juli betaalt de consument minstens 3 euro douanerecht op elk e-commercepakketje (van minder dan 150 euro) uit landen buiten de Europese Unie. Zo wil de EU de vloedgolf aan goedkope pakjes uit China indammen, maar de praktijk blijkt complexer…

Doel: concurrentie- en douanedruk verlichten

De Europese Commissie schaft de douanevrijstelling (de minimis) voor pakketten onder 150 euro af en voert nu een tijdelijke overgangsmaatregel in, in afwachting van een structurele technische oplossing, gepland voor midden 2028. De maatregel, die tot 1 juli 2028 van kracht is, moet een gelijker speelveld creëren voor Europese webshops en betere douanecontroles mogelijk maken.