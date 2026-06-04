Jumbo test nieuwe concepten voor stads- en buurtwinkels

In Amsterdam en Rotterdam test Jumbo een nieuw winkelconcept voor grotere steden. Elders sleutelt de foodretailer aan een format voor winkels met een buurtfunctie in kleinere marktgebieden.

Meer ruimte voor convenience

Twee winkels van Jumbo in Amsterdam en één in Rotterdam zijn onderdeel van een pilootproject dat stadswinkels beter wil laten aansluiten op de behoeften van klanten in de binnensteden. Het assortiment werd er vernieuwd, met meer ruimte voor verse broodjes en andere gemaksproducten. Ook verschijnen er nieuwe merken chips, ontbijtgranen, frisdranken en drinkmaaltijden van Yfood in de rekken, net als tapas, verse maaltijden, soepen en pastasauzen van het huismerk Jumbo’s, schrijft Distrifood

De winkelinrichting en de routing werden aangepast, met meer impuls-assortiment en gekoelde dranken richting de kassa’s. Als de test succesvol blijkt, wil Jumbo het concept verder uitrollen, niet alleen in Amsterdam en Rotterdam maar ook naar Den Haag, Utrecht, Haarlem en Groningen. Tot voor enkele jaren had Jumbo nog een aparte stadsformule, Jumbo City, maar die werd in 2022 opgedoekt, op twee vestigingen na: één in Amsterdam (een “toeristenwinkel”, aldus Jumbo) en één in Antwerpen.

Tegelijk test Jumbo ook een nieuw concept voor winkels met een buurtfunctie. De eerste bevindt zich in Lage Zwaluwe, een gemeente met zo’n 4.000 inwoners in Noord-Brabant. Het is de bedoeling om het assortiment rationaliseren in winkels met een niet al te hoge omzet in een afgesloten marktgebied.