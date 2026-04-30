eBay groeit dankzij mode en jonge consumenten

eBay (ook eigenaar van 2dehands en Marktplaats) is 2026 overtuigend gestart met stevige volumegroei. Topman Jamie Iannone spreekt van een duidelijke versnelling, met dank aan een (hernieuwde) focus op mode en tweedehandsverkoop onder consumenten.

Push naar tweedehands consumentengoederen

Het bruto handelsvolume (GMV) steeg in het eerste kwartaal met 18% tot 22,2 miljard Amerikaanse dollar (20,6 miljard euro), terwijl de omzet met 19% opliep tot 3,1 miljard Amerikaanse dollar (2,9 miljard euro). Daarmee presteerde het platform boven de verwachtingen van analisten. Volgens CEO Iannone drijven vooral de focuscategorieën, consumenten-naar-consumenthandel (C2C) en “recommerce” (tweedehandsverkoop) het momentum.