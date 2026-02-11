Familie van Eerd rondt overname Hema af en bekijkt samenwerking met Jumbo

Ook de Belgische Mededingingsautoriteit heeft de overname van Hema door Mississippi Ventures, het investeringsvehikel van de familie van Eerd, goedgekeurd. De aandeelhouders willen nu bekijken hoe Hema en Jumbo elkaar kunnen versterken.

“Onze klanten nog blijer maken”

In januari had de Nederlandse mededingingsautoriteit ACM de overname van de 50% overige aandelen van Hema door de familie van Eerd al goedgekeurd, en intussen heeft ook de Belgische concurrentiewaakhond dat gedaan. Onder meer omwille van de beperkte marktpositie van de partijen en de beperkte overlap van de activiteiten heeft de aangemelde concentratie geen aanleiding tot verzet, aldus de BMA in een persbericht woensdag.

Hiermee start een nieuwe fase van aandeelhouderschap voor Hema binnen de holding Van Eerd Retail, waartoe ook Jumbo behoort, zegt de warenhuisketen in een persbericht. Na de afronding gaan beide ketens bekijken hoe ze mogelijk nog nauwer kunnen samenwerken.

“Hema start haar 100ste verjaardag vanuit een ijzersterke uitgangspositie. Nu we de goedkeuring hebben ontvangen van de benodigde instanties en positief advies van de ondernemingsraad van Hema hebben, betekent dit ook groen licht om verder te verkennen waar Hema en Jumbo Supermarkten, als twee zelfstandig opererende sterke merken, elkaar kunnen versterken. De komende tijd gaan teams van Hema en Jumbo verder uitzoeken hoe we onze klanten nog blijer kunnen maken,” zegt Colette Cloosterman-van Eerd, voorzitter van Van Eerd Retail.