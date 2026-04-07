Hema en Jumbo lanceren gezamenlijke promotieactie

Met een eerste gezamenlijk opgezette actie in Nederland tonen Hema en Jumbo hoe ze elkaar kunnen versterken. Van Eerd Retail, eigenaar van beide ketens, belooft meer gelijkaardige initiatieven op korte termijn.

Klanten vaker verrassen

Hema en Jumbo lanceren deze week een gezamenlijke promotie: vanaf woensdag 8 april ontvangen klanten in de app van de ene keten een digitale waardebon van 5 euro die ze kunnen verzilveren bij de andere keten. De actie laat shoppers zo kennismaken met het assortiment van beide ketens. Bestaande klanten zien de bon automatisch verschijnen: Hema‑klanten krijgen in de app 5 euro voordeel voor Jumbo en omgekeerd. De campagne loopt op televisie en via digitale kanalen, waaronder social media.

Het is een eerste stap in hoe Hema en Jumbo elkaar kunnen versterken, melden beide retailers in een persbericht. Op 11 februari werd de overname van Hema door Van Eerd Retail, ook eigenaar van Jumbo Supermarkten, succesvol afgerond. Nu verkennen beide individueel sterke merken hoe zij kunnen samenwerken om klanten vaker te verrassen met extra voordeel en service. Op korte termijn volgen meer acties.