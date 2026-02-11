JD.com lanceert Europese bezorgdienst JoyExpress

JD.com lanceert JoyExpress, een eigen snelle bezorgdienst die het nieuwe Europese retailplatform Joybuy moet ondersteunen. In eerste instantie gaat de dienst van start in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland en Frankrijk.

Straks ook voor zakelijke partners

Joybuy, de nieuwe online retailactiviteit van de Chinese e-commercegigant JD.com in Europa, is momenteel nog in bètatest en zal worden gelanceerd in maart. JoyExpress zal voor dit platform de bestellingen dezelfde dag of de dag erop bezorgen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland en Frankrijk. In grote steden komt er ook een geïntegreerde bezorg- en installatieservice voor grote huishoudtoestellen. Dat meldt het bedrijf op zijn blog.