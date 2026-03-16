Joybuy start Europees offensief als uitdager van Amazon en Bol

JD.com, het grootste e-commercebedrijf van China en de nieuwe eigenaar van elektroketen MediaMarkt, lanceert vandaag zijn onlineplatform Joybuy in zes Europese landen, met een aanbod van zo’n 100.000 producten.

60 magazijnen

Na een bètatest van enkele maanden beleeft Joybuy vandaag zijn officiële Europese lancering: het e-commerceplatform belooft levering op dezelfde dag aan 40 miljoen consumenten in stedelijke regio’s in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland, voor bestellingen die vóór 11.00 uur worden geplaatst en boven een minimumdrempel liggen.

Joybuy verkoopt meer dan 100.000 producten, variërend van topmerken zoals Apple en Samsung tot dagelijkse boodschappen. Om één en ander logistiek rond te krijgen kan Joybuy in Europa terugvallen op meer dan 60 magazijnen, samen goed voor meer dan 300.000 m², en meer dan 49.000 afhaalpunten. Het bedrijf importeerde voor een stuk zijn eigen automatiseringstechnologie vanuit China.

Snelle bezorgdienst

Voor het bezorgen lanceerde JD.com eerder dit jaar al de snelle bezorgdienst JoyExpress, met een vloot van trucks, bestelwagens en elektrische fietsen in herkenbare bedrijfskleuren. De bezorgdienst wil in een latere fase ook leveringsondersteuning bieden aan zakelijke partners.

De komst van het Chinese platform wordt gezien als een potentiële bedreiging voor Amazon in Europa, en ook voor lokale platforms al Bol in de Benelux. Een eerdere poging van JD.com om via dochterbedrijf Ochama de concurrentie in Europa aan te gaan, bleek geen succes. Het Chinese bedrijf kocht intussen wel elektroretailer Ceconomy, eigenaar van MediaMarkt en Saturn, voor 2,2 miljard euro. JD.com ambieert internationale groei nu de economie in China vertraagt.