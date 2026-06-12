Nieuw retailfestival Retail Parade brengt op 30 juni de belangrijkste retailvraagstukken samen

(Publireportage) AI verandert de manier waarop retailers werken en consumenten winkelen. De fysieke winkel krijgt een nieuwe rol. Consumenten verwachten meer van merken dan alleen een goed product. En in een krappe arbeidsmarkt blijft het aantrekken en behouden van talent een van de grootste uitdagingen voor veel organisaties. Het is een greep uit de ontwikkelingen die vrijwel iedere retailer raken. Op dinsdag 30 juni komen al deze belangrijke onderwerpen samen tijdens de eerste editie van Retail Parade: een nieuw retailfestival waar inhoud, praktijkervaringen en ontmoeting samenkomen.

Vijf thema’s

In plaats van een traditioneel congres met een lineair programma, kiezen bezoekers zelf waar ze de verdieping zoeken. Het programma is opgebouwd rond vijf thema’s die momenteel hoog op de agenda staan van veel retailers:

Maak van je merk een magneet: van doelgroep naar fanbase;

Digital retail anno 2026: slim retailen met AI en data;

De winkel opnieuw gedefinieerd: waar beleving en performance samenkomen;

Aantrekkelijk werkgeverschap als groeimotor: waar retail talent bindt en versterkt;

Van assortiment naar product heroes: producten die opvallen, overtuigen en impact maken.

Centraal staan praktijkverhalen van retailers en merken die dagelijks met deze vraagstukken bezig zijn. Zo deelt Charlotte Vermeer van HEMA over de merk- en conceptaanpak, waarbij niet het product maar de leefwereld van de klant centraal staat. Couro Seck van Rituals vertelt meer over de Mind Oasis en hoe het merk hiermee een volledig nieuwe wellbeing-categorie ontwikkelt rondom ontspanning, focus en slaap.

Ook organisaties als OFM., Pets Place, Studio Anneloes, Uitgekookt, Food for Skin, J-Club, Lidl, Madaq, K-Beauty Store en Unibail-Rodamco-Westfield delen hun ervaringen, keuzes en lessen uit de praktijk rondom de verschillende thema’s.

Wat Retail Parade onderscheidt, is de combinatie van inhoud en ontmoeting. Naast keynotes, break-outs en interactieve sessies is er volop ruimte om ervaringen uit te wisselen met vakgenoten. Geen salespitches, maar gesprekken over wat werkt, wat niet werkt en welke keuzes retailers vandaag maken om relevant te blijven voor hun klanten en andere stakeholders.

De dag wordt afgesloten in festivalsfeer met een BBQ, muziek en een informele netwerkborrel. Daarmee faciliteert Retail Parade niet alleen in kennisdeling, maar ook in het stimuleren van nieuwe verbindingen binnen de sector.Retail Parade is een initiatief van Q&A Retail, in samenwerking met hoofdsponsor Vedis Retail Platform.

Korting voor lezers van RetailDetail

Retail Parade vindt plaats op dinsdag 30 juni 2026 bij UP Events in Amsterdam. Speciaal voor de members van RetailDetail is een gereduceerd tarief beschikbaar. Retailers kunnen zich registreren met de code RD-PARADE26-RETAILER en betalen €199 in plaats van €225. Professionals werkzaam buiten retail kunnen gebruikmaken van de code RD-PARADE26-NONRETAILER en betalen €699 in plaats van €750. Meer informatie en aanmelden via https://www.retailparade.nl/