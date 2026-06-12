Joybuy wil Amazon in snelheid nemen

Met een snellere bezorgdienst, een geoptimaliseerd assortiment en concurrerende prijzen wil Joybuy, dochterbedrijf van de Chinese gigant JD.com, zich een plaats veroveren op de Europese markt.

“Summer Black Friday”

Sinds de lancering begin dit jaar is webwinkel Joybuy, de Europese poot van JD.com, niet meer uit de actualiteit weg te denken. Eerder deze week raakte bekend dat de e-commercespeler zinnens is om vanaf de tweede helft van 2026 ook externe verkopers op zijn platform toe te laten via een marktplaatsmodel. Bovendien kondigde het bedrijf ook de lancering aan van een “Summer Black Friday”, een koopjesevenement dat een kopie lijkt van zijn jaarlijkse promotionele actie “618”, het op één na grootste commerciële evenement in China na Alibaba’s “11.11” of Singles Day.