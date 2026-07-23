Prijsverlagingen bezorgen Action groei met dubbele cijfers

Prijsverlagingen, expansie, een groeiend klantenbestand en een sterke vraag naar zomerproducten hebben Action in de eerste jaarhelft een omzetstijging van 14% bezorgd. Het groeiritme ligt wel lager dan een jaar eerder.

Op koers om 400 winkels te openen

Non-food discounter Action heeft in de eerste zes maanden van 2026 de netto-omzet zien stijgen met 14% naar 8,3 miljard euro. Op vergelijkbare basis was er een omzetgroei van 3,6%. Deze sterke cijfers kunnen niet verhullen dat de keten toch een zekere groeivertraging ondervindt. In het eerste halfjaar van 2025 zag Action zijn omzet nog met 17,9% groeien en bedroeg de vergelijkbare groei 6,8%.

De retailer schrijft de groei toe aan prijsverlagingen, die meer klanten naar de winkels hebben gelokt. Het gemiddeld aantal klanten per week steeg met 12% naar 22,7 miljoen. Het winkelnetwerk werd uitgebreid met 121 winkels, waarmee het totaal uitkomt op 3.423 winkels in 15 landen. De discounter blijft daarmee op koers om in 2026 minstens 400 winkels te openen. Ook creëerde Action 4.464 nieuwe banen in winkels, distributiecentra en kantoren. Daarmee groeide het personeelsbestand met 6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

“Lagere prijzen slaan aan”

“In een tijd waarin veel huishoudens zorgvuldig met hun uitgaven omgaan, blijven wij ons richten op wat voor onze klanten het belangrijkst is: producten van goede kwaliteit tegen de laagste prijs,” zegt Hajir Hajji, CEO van Action. “In lijn met onze formule hebben we prijzen verlaagd door kostenbesparingen door te geven aan onze klanten. Deze lagere prijzen slaan aan, zoals blijkt uit onze groeiende klantenbasis en hogere netto-omzet.”

De retailer blijft ook inzetten op expansie. In Italië opende Action zijn eerste drie winkels op Sicilië, een nieuwe regio met bijna vijf miljoen inwoners en aanzienlijk groeipotentieel. Door deze openingen steeg het aantal winkels in Italië naar 241 en versterkte Action zijn landelijke aanwezigheid. Ook in Slowakije bereikte Action een belangrijke mijlpaal met de opening van de 50e winkel, slechts drie jaar na de eerste.

Webshops groeien

Uitzonderlijk hoge zomertemperaturen in Europa zorgden voor een sterke vraag naar seizoensproducten zoals ventilatoren, strandhanddoeken, opblaaszwembaden en barbecues. Die vraag was ook zichtbaar in het zomerassortiment dat wordt aangeboden via de webshops van Action in Nederland en België. De snelle ontwikkeling van deze platforms vormt een aanvulling op de winkels en biedt klanten toegang tot een uitgebreid assortiment tegen Action-prijzen. Om deze groei te ondersteunen, is vorige week in Almere een nieuw distributiecentrum van 30.000 m² geopend, het eerste DC volledig gericht op de Action webshops. Van hieruit worden de Nederlandse en Belgische webshop bediend.

Tot slot geeft Action nog mee dat op 25 juli een nieuwe winkel in Shopping Cora Rocourt, gevolgd door een winkel in Shopping Cora Sint-Lambrechts Woluwe op 6 augustus. Later dit jaar staan nog meer Belgische winkelopeningen gepland. Op dit moment heeft Action in België 231 winkels.