Moeten webshops AI-agenten toelaten? Amazon zorgt voor belangrijk precedent

Mogen AI-agenten zich zomaar toegang verschaffen tot elke webshop? Amazon vindt van niet, en noemt het zelfs hacking. Het oordeel van de Amerikaanse federale rechtbank kan de spelregels voor de toekomst bepalen…

Vermomd als “menselijke” shoppers

De AI‑shoppingagent van Perplexity mag niet langer het platform van Amazon betreden. De federale rechter legde een voorlopig verbod op; het hoger beroep loopt nog. Toch is de uitspraak al veelzeggend: de rechter vindt dat Amazon overtuigende aanwijzingen aanvoert dat de tool mogelijk een anti-hackwet schendt door zonder toestemming in te loggen op accounts van klanten.