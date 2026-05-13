Mondelēz schuldig aan misleidende krimpflatie volgens Duitse rechter

Door de inhoud van Milka chocoladetabletten te verkleinen terwijl de verpakking hetzelfde bleef, maakte Mondelēz zich schuldig aan misleiding, volgens de rechtbank van Bremen. De uitspraak is een precedent met potentiële gevolgen voor andere fabrikanten.

Duidelijke vermelding vereist

Vorig jaar verkleinde Mondelēz International het gewicht van verschillende Milka chocoladetabletten van 100 gram naar 90 gram, zonder daar veel ruchtbaarheid aan te geven. Daarop had de consumentenbond van Hamburg een klacht tegen de fabrikant ingediend bij de rechtbank van Bremen, wegens oneerlijke concurrentie en een misleidende verpakking. Voor consumenten was de wijziging immers amper merkbaar: de verpakking en het ontwerp bleven identiek, terwijl de reep zelf ongeveer een millimeter dunner werd. Even voordien waren de verkoopprijzen bovendien aanzienlijk gestegen.