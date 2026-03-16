[Opinie] Temu, Shein, AliExpress en nu Joybuy: worden we eindelijk wakker in Europa ?

Wie vandaag naar retail in Europa kijkt, ziet vooral prijsdruk, hevige concurrentie en een consument die steeds kritischer wordt. De opkomst van spelers als Shein, AliExpress en Temu heeft die druk nog verhoogd. Nu verschijnt ook Joybuy op het toneel, het Europese platform van JD.com.

Europa werkt nog met het model van gisteren

Voor veel retailers voelt dat als de volgende golf in een al moeilijke markt. Maar wie het fenomeen enkel bekijkt als goedkope e-commerce die Europa binnenkomt, mist het grotere verhaal. Wat hier gebeurt, is geen klassieke concurrentie tussen retailers. Het is een botsing tussen twee verschillende systemen van economie en technologie. Retail staat daarbij in het midden van een veel grotere verschuiving.