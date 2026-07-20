Recordboete van 550 miljoen euro voor AliExpress wegens illegale producten

De EU legt het Chinese online retailplatform AliExpress een recordboete op van 550 miljoen euro omdat de retailer te weinig doet om de verkoop van illegale en gevaarlijke producten aan te pakken.

1% van de omzet

Het gaat om de zwaarste boete tot nu toe die onder de Europese digitaledienstenverordening of Digital Services Act (DSA) werd opgelegd om consumenten te beschermen tegen schadelijke producten en misleidende marketingtechnieken. In mei van dit jaar kreeg Temu om gelijkaardige redenen al een boete van 200 miljoen euro, in december kreeg X (het vroegere Twitter) een boete van 120 miljoen euro.

Toch vertegenwoordigt de boete van 550 miljoen euro minder dan 1% van de 122 miljard euro aan omzet die het moederbedrijf Alibaba vorig jaar genereerde. De maximale boete die AliExpress kon krijgen, zou 6% van de wereldwijde jaarlijkse omzet zijn geweest.

Controles makkelijk te omzeilen

Volgens de Europese Commissie neemt AliExpress onvoldoende maatregelen tegen de verkoop van illegale, onveilige of namaakproducten. Het bedrijf heeft niet genoeg personeel in dienst om de producten te beoordelen. Veel illegale producten werden gepromoot via de aanbevelingssystemen van AliExpress, en de interne risicobeoordelingen van het bedrijf faalden.

Namaakartikelen, onveilig speelgoed en gevaarlijke cosmetica bleven vaak weken online staan, zelfs als ze werden opgemerkt. Handelaars die illegale producten verkochten, konden actief blijven op het platform, ook als ze bestraft waren. Verkopers konden de controles makkelijk omzeilen.

AliExpress noemt de boete “disproportioneel” en overweegt de beschikbare opties. Met 193 miljoen gebruikers is het Chinese platform de grootste online retailer in de EU.