Stripe en Advent bieden samen 53 miljard dollar op PayPal

Betalingsprovider Stripe en privé-investeerder Advent International doen een gezamenlijk bod om PayPal over te nemen voor meer dan 53 miljard dollar (46,4 miljard euro). Als de deal doorgaat, slokt een jonge uitdager één van de grondleggers van online betalingen op.

Van pionier tot overnameprooi

Stripe en Advent bieden 60,50 Amerikaanse dollar (53,05 euro) per aandeel voor PayPal, melden bronnen aan persbureau Reuters. Het bod ligt 28% boven de slotkoers van dinsdag en krijgt ongeveer 50 miljard Amerikaanse dollar (43,8 miljard euro) toegezegde bankfinanciering. De twee kandidaat-kopers willen naar verluidt elk de helft van PayPal bezitten: ze zouden het betaalbedrijf niet willen opsplitsen.