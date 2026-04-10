Tedi snoeit Frans winkelnetwerk na drie jaar al terug

Tedi schrapte onverwachts en inderhaast elf Franse winkels, hoewel de Duitse discounter pas drie jaar actief is in het land. Toch zet de non-foodketen tegelijk de expansie voort: elders openen nog nieuwe vestigingen.

Max Plus een vergissing?

Eind februari gingen de deuren dicht in Lens en Bruay-la-Bussière. In maart volgden Couzeix, Marsac, Malemort en vijf winkels in Bretagne; op 4 april sloot Chantepie bij Rennes. In totaal gaat het om elf sluitingen in enkele weken tijd, en daar blijft het mogelijk niet bij.