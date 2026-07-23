België en Portugal redden de eerste (jaar)helft voor Fnac Darty

Fnac Darty boekte in de eerste helft van 2026 nauwelijks omzetgroei. Hoewel België, Luxemburg en vooral Portugal aardig groeiden, zag de elektronicaretailer de verkopen op de Franse thuismarkt teruglopen. Ventilatoren en airconditioners brachten in mei en juni een welgekomen nieuwe wind.

Nu al 40% meer airco’s en ventilatoren

Topman Enrique Martinez spreekt van “een halfjaar met twee snelheden”. “Het begin van het jaar verliep goed, waarna de consumptie in april vertraagde door het conflict in het Midden-Oosten. In andere landen zagen we dat minder sterk”, aldus de CEO. Inderdaad: in Frankrijk daalden de verkopen met 0,7% tot 2,57 miljard euro, terwijl de omzet in de rest van Europa groeide met 2,7%. In totaal steeg de vergelijkbare omzet zo met 0,6% tot 4,46 miljard euro.