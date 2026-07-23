EU concretiseert bezwaren tegen overname MediaMarkt door JD.com

De Europese Commissie zet een nieuwe stap in de procedure rond de geplande overname van MediaMarkt-eigenaar Ceconomy door JD.com. Meer bepaald onderzoekt Europa of de Chinese retailgigant staatssteun heeft gekregen.

Deadline 2 oktober

De Europese Commissie heeft JD.com een zogenaamde motiveringsverklaring toegezonden in het kader van het sinds mei lopende diepgaande onderzoek naar buitenlandse subsidies met betrekking tot de voorgenomen overname van Ceconomy. Hiermee stelt de Commissie de betrokken ondernemingen schriftelijk in kennis van de tegen hen ingebrachte bezwaren.