Berlijn zet deur open voor Chinese overname MediaMarkt-Saturn

De Duitse regering geeft JD.com groen licht voor de overname van Ceconomy, het moederbedrijf van MediaMarkt en Saturn. Maar Brussel houdt de sleutel nog in handen: de Europese Commissie onderzoekt of Chinese staatssteun de deal vertekent.

Brussel onderzoekt Chinese inmenging

De Chinese retail- en logistiekgroep JD.com heeft een belangrijke horde genomen in zijn poging om MediaMarkt-Saturn in handen te krijgen. Het Duitse ministerie van Economie keurt de overname van Ceconomy goed, maar koppelt daar voorwaarden aan om de persoonsgegevens van Duitse klanten beschermen en geven Berlijn verregaande controle- en toezichtrechten. Bij overtredingen kan de Duitse regering de toestemming intrekken. JD.com reageert opgelucht en rekent op een volledige goedkeuring in de tweede jaarhelft.