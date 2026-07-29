[In Beeld] Aldi brengt Golden Power tot in de onderbroek

Aldi wil zijn huismerken deze zomer overal zien, en neem dat maar letterlijk: Golden Power en River belanden behalve in de koelkast ook op T-shirts en sokken, en zelfs op slippers, drinkbussen en ondergoed.

“Ode aan huismerken”

De discounter lanceert vanaf 5 augustus in België meer dan twintig nieuwe fanwear-items. Blikvangers zijn onder andere zwarte en felblauwe klompen, met “charms” in de vorm van onder meer een Golden Power-blikje, een River-fles en een Olé-verpakking.

“Huismerken zijn populairder dan ooit”, zegt Sofie Gowy, Category Director Non Food bij Aldi, die benadrukt dat de discounter dit jaar exact 50 jaar in België is. “Ondertussen zijn onze huismerken niet weg te denken uit de doorsnee winkelkar en hebben ze zelfs een ware fanbase. De nieuwe collectie is dan ook de perfecte ode aan dit kloppende hart van ons discounter-DNA.”

Naast Golden Power en River brengt Aldi ook zijn blauw-witte Aldi Studio-collectie naar België. Diezelfde lijn lanceerde de discounter eerder deze zomer al in Frankrijk, met prijzen van 1,99 euro tot maximaal 6,99 euro. Volgens merkstrateeg Stef Verbeeck spreekt de discounter met “iconische, bijna cultmerken” vooral jongere klanten aan, die de kleding dragen “als een statement met een knipoog”.