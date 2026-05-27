“EU start diepgaand onderzoek naar overname Ceconomy door JD.com”

De EU staat op het punt een diepgaand onderzoek te starten naar buitenlandse subsidies in verband met het overnamebod van de Chinese e-commercegroep JD.com op de Duitse elektroretailer Ceconomy, eigenaar van MediaMarkt.

“Europa zal assertiever optreden”

De officiële aankondiging van het onderzoek zal naar verwachting later deze week plaatsvinden, meldt Financial Times. Het zou om een opmerkelijke primeur gaan: voor het eerst wordt een overname door een Chinees bedrijf onderworpen aan een grondig onderzoek op grond van de EU-regelgeving inzake buitenlandse subsidies, aldus de krant.