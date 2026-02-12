Nederland - NL
Nederland - NL
thumb
Geschreven door Pauline Neerman
In dit artikel
Artikel delen
  • instagram
  • linkedin

AB InBev rekent op sportjaar in tijden van dalende bierconsumptie

icon
Food12 februari, 2026
Shutterstock.com

AB InBev trotseert de wereldwijde terugval in bierconsumptie met hogere marges en marketinginvesteringen. De grootste brouwer ter wereld verkocht vorig jaar 2,3% minder bier, maar overtrof desondanks de verwachtingen.

Minder bier, meer winst

Over heel 2025 zette AB InBev 561 miljoen hectoliter bier en andere dranken af, een daling met 2,3% tegenover 2024. Analisten rekenden gemiddeld op een krimp van 2,6%. De omzet kwam uit op 59,3 miljard Amerikaanse dollar (54,6 miljard euro). De ebitda steeg licht tot 21,2 miljard Amerikaanse dollar (zo’n 19,5 miljard euro).

Meer over... Food
Zie meer
Evenementen
Meest gelezen
Volg RetailDetail