Hoe Albert Heijn en Colruyt inhaken op de examenperiode

Met de examenperiode in het verschiet breekt er een stressvolle periode aan voor ouders en studerende jongeren. Albert Heijn en Colruyt komen op de proppen met initiatieven om de druk wat te verlichten. Elk op hun manier…

Gezonder snacken

Voor veel jongeren draait de examenperiode vooral om stress, snacks en cafeïne, meldt Albert Heijn in een persbericht. Onderzoek door iVOX bij 1.000 Vlaamse studenten en 500 ouders wijst uit dat 82% van de studenten zich uitgeput voelt tijdens de examens, 79% snackt meer en 67% kampt met brain fog. Tegelijk scoort de studentenkennis over “breinvoeding” amper 1,5 op 10. Ouders scoren nog slechter en hebben het vaak niet door wanneer hun kind mentaal crasht tijdens de blok.

Omdat voeding wel degelijk een impact heeft op focus, concentratie en energie tijdens het studeren, rolt Albert Heijn nu BrainBooster uit: een gratis nutri-tool die het examenrooster vertaalt naar een gepersonaliseerd eetrooster. Zoals spinazie voor examens waarbij “begrijpen” centraal staat, blauwe bessen en antioxidanten voor “onthouden”, vette vis of noten bij analytische vakken, volkoren producten en magnesium voor toepassen en oefeningen maken. De retailer werkte samen met verschillende partners en experten uit voeding, technologie en gedragsinzichten, waaronder voedingsexpert Michaël Sels. Tijdens de vorige examenperiode werd BrainBooster al getest door 1000 studenten, met positieve reacties.

Ook Colruyt is zich bewust van de nood aan bewuste tussendoortjes tijdens de blokperiode. Eén op vier ouders legt bij elk winkelbezoek chocolade en candybars in de winkelkar, en bij chips en snacks is dat zelfs één op drie. Bewuste tussendoortjes weten minder dan 5% van de klanten te bekoren per winkelbezoek. De retailer reageert op een ludieke manier, met de tijdelijke introductie van de “snackbuis”, die in beperkte oplage te koop is vanaf 26 mei in alle Colruyt-winkels voor 14,99 euro. Het is een gadget vol gezondere tussendoortjes, waaronder noten, mueslirepen en maïswafels. Hiermee wil Colruyt naar eigen zeggen gezinnen ondersteunen die weinig mentale ademruimte ervaren tijdens de examenperiode.