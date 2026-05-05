Ahold Delhaize breidt samenwerking met Uber Eats uit in VS

Ahold Delhaize heeft zijn samenwerking met Uber Eats in de VS uitgebreid naar tweeduizend winkelpunten. Shoppers kunnen hun bestellingen rechtstreeks in app van het bezorgplatform plaatsen.

Snel en makkelijk bezorgen

Bijna tweeduizend winkels van supermarktketens Food Lion, Giant Food, Hannaford en Stop & Shop zijn intussen beschikbaar op het Uber Eats-platform in de VS. Shoppers kunnen hun bestellingen rechtstreeks plaatsen in de app, en laten bezorgen op het moment dat ze verkiezen. Voor Uber One-leden is de bezorgkost gratis.

De samenwerking bouwt verder op het bestaande partnership tussen Ahold Delhaize USA en de bezorgoplossing Uber Direct, waarbij de supermarktketens van Ahold Delhaize USA toegang hebben tot het netwerk van koeriers van Uber, waardoor snelle en gemakkelijke bezorging voor klanten mogelijk wordt.

E-commerce winstgevend

Zo versterkt Ahold Delhaize zijn omnichannel-aanbod “Klanten verwachten flexibiliteit in hoe ze winkelen, en dat betekent dat we overal aanwezig moeten zijn – of dat nu via onze eigen merkervaringen is of via vertrouwde marktplaatsen zoals Uber Eats,” aldus Keith Nicks, Chief Commercial and Digital Officer bij Ahold Delhaize USA in het persbericht.

De retailer zet al een tijd sterker in op afhalen in de winkels en bezorgen via externe koerierdiensten, waaronder ook Instacart en DoorDash, om de kosten voor e-commerce onder controle te houden. In 2025 werden de onlineactiviteiten van de retailgroep voor het eerst winstgevend.