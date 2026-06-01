Albert Heijn legt verschil in houdbaarheid uit op verpakkingen

Albert Heijn voegt aan meer dan de helft van alle verpakkingen van huismerkproducten meer uitleg over de houdbaarheid toe: de supermarktketen wil voedselverspilling verminderen door het verschil tussen THT en TGT duidelijker te maken.

Kijk, ruik, proef

AH gebruikt voortaan twee herkenbare iconen om klanten beter te informeren over de betekenis van houdbaarheidsdatums. Het zogenoemde ‘kijk, ruik, proef’-icoon verschijnt op producten met een Tenminste Houdbaar Tot (THT)-datum. Daarmee wil Albert Heijn duidelijk maken dat veel producten na die datum vaak nog veilig en smakelijk zijn. Consumenten kunnen volgens de supermarkt zelf beoordelen of een product nog geschikt is voor consumptie.

Voor producten met een Te Gebruiken Tot (TGT)-datum gebruikt Albert Heijn een handje als icoon. Dat moet consumenten erop wijzen dat deze producten na de aangegeven datum mogelijk niet meer veilig zijn om te eten. De supermarkt benadrukt wel dat klanten producten met een TGT-datum voor of op de uiterste datum kunnen bereiden en vervolgens goed afgesloten en gekoeld nog twee dagen kunnen bewaren.

Naast de houdbaarheidsiconen introduceerde Albert Heijn voor eetzuivelverpakkingen zoals yoghurt een gecombineerde instructie die consumenten helpt de verpakking volledig leeg te maken. Zo wil de retailer verspilling van zuivelproducten verder beperken.

Minder verspilling thuis

De supermarkt heeft zich ten doel gesteld om de voedselverspilling in zijn winkels tegen 2030 met 50% te verminderen ten opzichte van 2016. Daarnaast richt het bedrijf zich nadrukkelijk op verspilling bij consumenten thuis. Volgens Albert Heijn levert meer kennis over houdbaarheid niet alleen milieuwinst op, maar ook financiële voordelen voor consumenten.

Albert Heijn sloot zich in 2024 aan bij de Coalitie Houdbaarheid, een initiatief binnen het netwerk van Samen Tegen Voedselverspilling. De coalitie werkt aan meer bewustwording rond houdbaarheidsdata om voedselverspilling in huishoudens terug te dringen. De organisatie voert deze week ook opnieuw campagne om consumenten beter te informeren over het verschil tussen THT- en TGT-datums.