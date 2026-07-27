[Analyse] Tien jaar na de fusie staat Ahold Delhaize op een keerpunt

Maandagochtend mocht Ahold Delhaize de tiende verjaardag van de fusie vieren, door de openingsgong te luiden op Euronext Amsterdam. De groep blikt terug op een indrukwekkend traject, maar staat ook voor grote uitdagingen.

Lokale merken, internationale schaal

Tien jaar geleden, op 25 juli 2016, maakte Ahold Delhaize zijn beursdebuut, na het formeel afronden van de fusie tussen Koninklijke Ahold en Delhaize Group op 23 juli van dat jaar. Sindsdien is het bedrijf gegroeid van ongeveer 50 miljoen klanten per week naar 77 miljoen vandaag, met 17 lokale merken verspreid over de Verenigde Staten, Europa en Indonesië, 384.000 medewerkers en meer dan 9.500 winkels. Het bedrijf bekleedt de nummer 1- of 2-positie in alle markten waarin het actief is.