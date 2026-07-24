TikTok Shop start alcoholverkoop te midden van kritiek op “kinderslot”

TikTok Shop test in het Verenigd Koninkrijk de verkoop van alcohol: onder meer whisky, wodka en bier zijn te koop op het platform, dat net al onder vuur ligt omwille van zijn populariteit bij kinderen en jongeren.

Johnnie Walker op TikTok

In het Verenigd Koninkrijk is momenteel onder meer Johnnie Walker Black Label-whisky, AU Vodka en Inedit-bier van Estrella Damm te vinden op TikTok Shop. Het maakt deel uit van een proefproject rond alcoholverkoop, dat voorlopig weliswaar beperkt blijft tot een kleine groep vergunde verkopers. TikTok laat de producten ook (nog) niet vanzelf verschijnen in de ‘For You’-feed van gebruikers: wie ze wil zien, moet er expliciet naar zoeken in het tabblad TikTok Shop.

Om te verhinderen dat minderjarigen drank kunnen kopen, voert het platform naar eigen zeggen een leeftijdscontrole in drie stappen in. TikTok controleert de leeftijd sowieso al bij het aanmaken van een account, opnieuw bij het afronden van de bestelling en een derde keer bij de levering, wanneer de chauffeur eerst een officieel identiteitsbewijs moet controleren voordat hij alcohol overhandigt.

Onderzoek naar leeftijdscontrole

Volgens TikTok krijgen gebruikers jonger dan 18 jaar bovendien nooit toegang tot TikTok Shop en zien zij ook geen e-commerce-inhoud via hun ‘For You’-feed. Gebruikers kunnen daarnaast aangeven dat ze geen reclame voor alcohol willen zien op het platform.

Consumentenorganisaties en de Britse toezichthouder maken zich echter al langer zorgen over de leeftijdsverificatie op TikTok, dat bijzonder populair is bij kinderen en jongeren. Ofcom startte op 16 juli al een onderzoek naar de vraag of TikTok voldoende doet om te voorkomen dat kinderen schadelijke inhoud tegenkomen, nog los van de alcoholverkoop nu. Er is vooral twijfel over de doeltreffendheid waarmee het platform leeftijden inschat.

Online warenhuis in spe

Voor TikTok past de test met alcohol in de bredere ambitie van om van zijn videoapp ook een groot verkoopplatform te maken. Grote Britse warenhuizen als Marks & Spencer en John Lewis verkopen al via het kanaal.

Tijdens de meest recente Black Friday- en Cyber Monday-periode steeg de omzet van TikTok Shop met 50%: het platform verkocht toen naar eigen zeggen 27 producten per seconde, terwijl het zoekverkeer het afgelopen jaar met 47% toenam. Steeds meer consumenten gebruikende app immers om producten te zoeken en te ontdekken.