Geschreven door Pauline Neerman
Ardo boert achteruit ondanks goeie oogst

Food2 februari, 2026

Ardo, de Belgische reus in diepvriesgroenten, zag zijn winst fors dalen in het afgelopen boekjaar, ondanks een normale oogst en gunstigere macro-economische omstandigheden. De producent kampt met prijs- en margedruk, met name in de VS.

Van groei naar krimp

Na jaren van onafgebroken omzet- en winstgroei, tekende Ardo in het boekjaar 2025 een flinke terugval op. De bedrijfswinst daalde met 31% tot 33,3 miljoen euro, terwijl de nettowinst zelfs kelderde van 7,4 miljoen naar slechts 1,6 miljoen euro. Ook de omzet nam af met 3,5% tot 1,36 miljard euro, een niveau dat het bedrijf twee jaar geleden al bereikte. Dat bericht De Tijd.

