Ardo boert achteruit ondanks goeie oogst

Ardo, de Belgische reus in diepvriesgroenten, zag zijn winst fors dalen in het afgelopen boekjaar, ondanks een normale oogst en gunstigere macro-economische omstandigheden. De producent kampt met prijs- en margedruk, met name in de VS.

Van groei naar krimp

Na jaren van onafgebroken omzet- en winstgroei, tekende Ardo in het boekjaar 2025 een flinke terugval op. De bedrijfswinst daalde met 31% tot 33,3 miljoen euro, terwijl de nettowinst zelfs kelderde van 7,4 miljoen naar slechts 1,6 miljoen euro. Ook de omzet nam af met 3,5% tot 1,36 miljard euro, een niveau dat het bedrijf twee jaar geleden al bereikte. Dat bericht De Tijd.