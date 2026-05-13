[In Beeld] Jumbo opent 45ste Belgische winkel in Ingelmunster

Woensdagochtend opende Jumbo zijn 45ste Belgische supermarkt, in Ingelmunster. Het is de negende vestiging in West-Vlaanderen voor de Nederlandse supermarktketen, die ook hier ruimte maakt voor lokale producten.

Volop concurrentie

Aan keuze geen gebrek voor de inwoners van Ingelmunster: deze nieuwe Jumbo ligt in een retailpark aan de Bruggestraat, vlakbij vestigingen van Delhaize en Lidl, met iets verderop ook Albert Heijn, Aldi en Spar. De supermarkt is 1.200 m² groot en beschikt over parkeergelegenheid voor zo’n 180 wagens, samen met de andere winkels op de site. Klanten kunnen er zeven dagen per week terecht voor hun dagelijkse boodschappen: telkens van 8.00 uur tot 20.00 uur.

Jumbo Ingelmunster wordt uitgebaat door onderneemster Roos Jansen en haar team van vaste medewerkers, studenten en flexi-jobbers. “Wij willen dat klanten zich hier echt welkom voelen”, zegt ze. “Met een sterk lokaal aanbod, scherpe prijzen en veel aandacht voor vers en kwaliteit maken we elke dag het verschil.”

“Lokale gemeenschap versterken”

In de winkel krijgen lokale producten en samenwerkingen een prominente plaats. In het schap vinden shoppers biertjes van brouwerijen uit de buurt zoals van Kasteelbrouwerij Vanhonsenbrouck, Martha Bier en microbrouwerij Klondiker, maar ook artisanale mosterd van Willy Good en verse kazen van ‘t Groendal.

Ingelmunster is de 45ste winkel voor Jumbo in België en de 9de in West-Vlaanderen. Het is ook de eerste winkelopening voor Anrico Maat, sinds kort directeur van Jumbo België. “Met deze 45ste winkel zetten we opnieuw een mooie stap in onze groei in België”, zegt hij. “We blijven bewust investeren in klantgerichtheid, betaalbaarheid en een sterk lokaal karakter. Ingelmunster is daar ook een mooi voorbeeld van: een winkel die niet alleen kwaliteit en betaalbaarheid biedt, maar ook de lokale gemeenschap versterkt.”

Later dit jaar opent Jumbo onder andere nog Belgische winkels in Lokeren, Sint-Pieters-Leeuw (een vestiging van wel 4.000 m²) en Mortsel.