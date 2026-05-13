Nederland - NL
Nederland - NL
thumb
Geschreven door Pauline Neerman
In dit artikel
Artikel delen
  • instagram
  • linkedin

Belgische investeerder Cobepa stapt in eigenaar Franse versmarkten Grand Frais

icon
Food13 mei, 2026

De Belgische investeringsholding Cobepa neemt een belang in Prosol, de Franse specialist in verse voeding achter winkelketens als Grand Frais, Fresh, mon-marché.fr en Banco Fresco. Het doel: de formules naar “meer klanten” brengen.

4 miljard euro waard

Cobepa sluit zich met de participatie aan bij de fondsen van Apollo, oprichter Denis Dumont en het managementteam onder leiding van Jean-Paul Mochet. Voor Prosol is het weer een nieuwe fase in de herschikking van het kapitaal, nadat Apollo eind 2025 al de meerderheidspositie van Ardian overnam.

Meer over... Food
Zie meer
Evenementen
Meest gelezen
Volg RetailDetail