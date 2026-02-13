Brussel krijgt “grootste foodmarkt van België”

In de Brusselse gemeente Elsene opent volgende week Ratz, een nieuwe foodmarkt die zich meteen als de grootste van België profileert. Het pand beslaat drie verdiepingen en 3.000 vierkante meter.

Drie verdiepingen

In de Sint-Bonifaasstraat, in een voormalige parking, opent een nieuw initiatief van Thierry Goor en Pascal Van Hamme – de oprichters van hippe foodmarkten Wolf (waar ze sinds 2022 niet meer bij betrokken zijn) en Fox. Deze keer ligt de nadruk op de Midden-Oosterse en Aziatische keukens: Georges Baghdi Sar, oprichter van de keten My Tannour, baat de Midden-Oosterse keukens uit, meldt Bruzz. In totaal zullen er veertien eetstandjes zijn.

Toch positioneert Goor het project nadrukkelijk als meer dan een eetconcept: de site moet ook uitgroeien tot een culturele hotspot. Op de bovenste verdieping kunnen bezoekers terecht voor tentoonstellingen, markten, concerten, een comedyclub, filmvertoningen, conferenties en workshops.

Woensdag organiseerden de initiatiefnemers al een soft launch, volgende week donderdag volgt de officiële opening voor het grote publiek. Qua oppervlakte zou het de grootste Belgische foodmarkt tot nu toe zijn.