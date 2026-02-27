Burger King meet vriendelijkheid met AI: logisch of stap te ver?

De fastfoodketen Burger King oogst controverse met de introductie van een AI-chatbot, genaamd Patty. Met de hulp van Patty wil het bedrijf niet alleen de operationele efficiëntie verbeteren, maar ook de vriendelijkheid van haar medewerkers meten.

Luistert Big Brother mee?

Het moederbedrijf van Burger King, positioneert het systeem nadrukkelijk als efficiëntietool. De technologie moet routinetaken overnemen, zodat personeel zich kan richten op klantcontact en aansturing. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld stellen vragen over de bereiding van menu-items en krijgen direct antwoord. Het systeem signaleert ook wanneer voorraden opraken.