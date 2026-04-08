Business-to-businessformule Colruyt Professionals zet de stap naar Vlaanderen

Colruyt Professionals, de winkelformule waarmee Colruyt Group uitsluitend professionele klanten bedient, opent vandaag en volgende week de eerste twee winkels in Vlaanderen. De retailer ziet potentieel voor ongeveer tien winkels.

Drie bijkomende vestigingen

Sinds de opening van een eerste testconcept, in 2020 in Schaarbeek, opende Colruyt Professionals al vijf winkels in Brussel en Wallonië. Nu openen ook de eerste winkels in Vlaanderen: vandaag gebeurt dat aan de Ottergemsesteenweg Zuid in Gent, vlakbij horecagroothandel Sligro. Op 15 april volgt een winkel op de voormalige Makro-site in Machelen. De komende jaren mikt Colruyt Professionals op in totaal zo’n tien winkels verspreid over het land. Ook in Wallonië opent er dit jaar nog een bijkomende vestiging: in Alleur, bij Luik.

“Als enige Belgische retailer vinden we het essentieel er te zijn voor al onze klanten. De vraag van professionele klanten in Vlaanderen naar een apart winkelaanbod is groot,” zegt Jo Willemyns, directeur food retail bij Colruyt Group. “Het succes van onze winkels in Brussel en Wallonië bevestigde onze groeiplannen, en ook de sterke aanwezigheid van nachtwinkels, buurtwinkels en horeca in Vlaanderen speelde een belangrijke rol.”

De groei van Colruyt Professionals-winkels betekent ook een win voor particuliere klanten. Het concept ontlast namelijk de reguliere Colruyt-winkels, doordat grote volumeaankopen naar de b2b-winkels verschuiven. Handelaars kunnen daar efficiënter winkelen, met grotere karren, bredere gangpaden en een assortiment dat voornamelijk bestaat uit grootverpakkingen, bulk en palletten.